Açılışımıza son

Erken Rezervasyon

Otelimiz

AMACIMIZ :

insani değerlere bağlılığı temel edinmiş olan tesisimizde yüce rabbimizin bizlere bahşettiği bütün öz kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde ülkemizin ve misafirlerimizin menfaatleri için kullanmayı amaç edinmiş bir tesis olabilmektir.

En büyük arzumuz tatilinizin en sonunda ödemiş olduğunuz bedelin karşılığında siz değerli misafirlerimizin yolculuk öncesi vedalaşırken '' gönülden helal olsun '' diyebilmenizi sağlamaktır.

Bütün ekibimizle şimdiden siz değerli misafirlerimize hakkımızı HELAL EDİYORUZ..

En derin hürmet ve saygılarımızla

Alaturka Herşey Dahil

Alkolsüz Her Şey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz.

Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde ALKOLSÜZ içecekler 24 saat ücretsiz. A la carte restoran rezervasyonlu ve 5 gece üzeri konaklamalarda ücretsiz.

Galeri










Odalar

Eco Standart Oda

22-28 m2 genişliğindedir , maksimum 2+1 yada 3 kişi konaklamaya uygundur. (Tesisimizde 32 adet bulunmakta olup Balkonsuzdur)

Standart Oda

22-28 m2 genişliğindedir , maksimum 2+1 yada 3 kişi konaklamaya uygun olup tesisimizde toplamı 164 tane bulunmaktadır.

Aile Odası

Ara kapılı 2 oda bulunmaktadır. 1 banyo ve wc ile birbirine bağlı olup , 3+2 kişi konaklamaya uygun olup tesisimizde tamamı 108 tane bulunmaktadır.

Rezervasyon

İletişim

+90 256 556 07 89

info@halalparadisedidim.com

Fevzi Paşa Mahallesi 4221 sokak No:10
Akbük/Didim/Aydın

Your message has been sent. Thank you!