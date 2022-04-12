insani değerlere bağlılığı temel edinmiş olan tesisimizde yüce rabbimizin bizlere bahşettiği bütün öz kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde ülkemizin ve misafirlerimizin menfaatleri için kullanmayı amaç edinmiş bir tesis olabilmektir.
En büyük arzumuz tatilinizin en sonunda ödemiş olduğunuz bedelin karşılığında siz değerli misafirlerimizin yolculuk öncesi vedalaşırken '' gönülden helal olsun '' diyebilmenizi sağlamaktır.
Bütün ekibimizle şimdiden siz değerli misafirlerimize hakkımızı HELAL EDİYORUZ..
En derin hürmet ve saygılarımızla
Alkolsüz Her Şey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz.
Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde ALKOLSÜZ içecekler 24 saat ücretsiz. A la carte restoran rezervasyonlu ve 5 gece üzeri konaklamalarda ücretsiz.
22-28 m2 genişliğindedir , maksimum 2+1 yada 3 kişi konaklamaya uygundur. (Tesisimizde 32 adet bulunmakta olup Balkonsuzdur)
22-28 m2 genişliğindedir , maksimum 2+1 yada 3 kişi konaklamaya uygun olup tesisimizde toplamı 164 tane bulunmaktadır.
Ara kapılı 2 oda bulunmaktadır. 1 banyo ve wc ile birbirine bağlı olup , 3+2 kişi konaklamaya uygun olup tesisimizde tamamı 108 tane bulunmaktadır.