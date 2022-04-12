AMACIMIZ :

insani değerlere bağlılığı temel edinmiş olan tesisimizde yüce rabbimizin bizlere bahşettiği bütün öz kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde ülkemizin ve misafirlerimizin menfaatleri için kullanmayı amaç edinmiş bir tesis olabilmektir.

En büyük arzumuz tatilinizin en sonunda ödemiş olduğunuz bedelin karşılığında siz değerli misafirlerimizin yolculuk öncesi vedalaşırken '' gönülden helal olsun '' diyebilmenizi sağlamaktır.

Bütün ekibimizle şimdiden siz değerli misafirlerimize hakkımızı HELAL EDİYORUZ..

En derin hürmet ve saygılarımızla